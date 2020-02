Coronavirus, l'ennesima uscita a vuoto di Buffon indigna

L’ennesima uscita a vuoto di Gigi Buffon non ha solo destato degli interrogativi – legittimi – sull’opportunità di determinate esternazioni, vista la delicatezze delle implicazioni sanitarie ma ha destato in alcuni domande sul perché il portiere continui a non adottare filtri, su alcune questioni.

Ricostruiamo dai fatti. Buffon firma autografi dopo la partita della Juventus di Coppa Italia, il portiere bianconero si lascia andare ad alcune, infelici frasi. Gigi esce dagli spogliatoi di San Siro e si ferma a firmare autografi a dei ragazzi cinesi.

Coronavirus: le frasi incriminate di Buffon

A uno di loro dice: “Hai il Corona eh, ti guardo eh?”. E ancora “Ca…o sei di Wuhan?”. Seguono risate dei presenti mentre Buffon si allontana dando una pacca sulla spalla al tifoso asiatico.

Una frase infelice, che ha fatto discutere e indignare sui social e non solo. I commenti sono stati estremamente taglienti nei riguardi di Buffon, non nuovo come è noto, ad uscite inopportune e fortemente poco difendibili soprattutto se, poi, si toccano temi così tragici come l’emergenza coronavirus e il momento di grandissima difficoltà affrontato dal popolo cinese e non solo nel fronteggiare questo orribile problema.

Possibili conseguenze: l’indignazione dalla Cina

Senza contare che le parole sono state tradotte in cinese e che il governo di Pechino è da sempre stato molto sensibile a qualsiasi critica o dileggio nei confronti di cittadini cinesi, ragione che ha spinto grandi aziende a chiedere pubblicamente le proprie scuse (pensate al caso Dolce e Gabbana).

Le scuse di Buffon sono arrivate, quando il video che vi mostriamo è diventato virale. Tardi? Sicuramente dopo l’esplosione di un caso che ha indignato anche quanti avrebbero auspicato un futuro – prossimo – nella dirigenza bianconera.

VIRGILIO SPORT | 17-02-2020 09:43