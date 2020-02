La gaffe di Buffon indigna il web: Vergognati, Gigi!

Probabilmente voleva fare una battuta, sicuramente non ha valutato le possibili conseguenze di quelle paroline “scherzose” rivolte a un fan dagli occhi a mandorla che gli ha chiesto un autografo subito dopo il match di Coppa Italia a San Siro contro il Milan. È diventato virale il video in cui il portierone della Juventus Gigi Buffon incappa in una gaffe con un tifoso cinese. E sul web l’indignazione nei confronti di Buffon ha raggiunto picchi elevatissimi.

La battuta

“Attento, hai il corona eh? Ti guardo eh”, le prime parole rivolte da Buffon al tifoso che probabilmente neppure ha capito cosa stesse dicendo il suo idolo. E ancora: “Cazzo sei, di Wuhan?”. Poco prima di passare a un altro autografo, il portiere della Juve ha poi dato una carezza al fan, a dimostrazione che il suo intento voleva essere scherzoso. Ma questo non è bastato a evitare polemiche.

Le risatine

A indisporre il mondo del web anche l’atteggiamento di tutti i presenti. L’avesse fatta qualsiasi altra persona, la “battuta” di Buffon avrebbe probabilmente fatto calare il gelo in tutto l’ambiente. Invece ha suscitato le risatine compiaciute di gran parte dei presenti. Tutti a ridere. E le risate sono internazionali, non hanno bisogno di traduzione: sono arrivate fino in Cina.

L’attacco

Tra i primi a scagliarsi contro Buffon e la platea di presenti gaudenti il giornalista Mediaset Maurizio Pistocchi con un post al vetriolo sul suo profilo Twitter: “1380 vittime in tutto il mondo, oltre 64 mila contagi. C’è da piangere, la gente ride”. Considerazioni capaci di provocare numerose reazioni.

Le reazioni

“Il bidone al posto del cuore”, scrive Gino in riferimento al clamoroso sfogo di Buffon contro l’arbitro Oliver dopo l’eliminazione in Champions per mano del Real Madrid. “Fascio, scommettitore seriale e pure immensamente misero come ‘uomo'”, è invece l’affondo di Simona. “Ammiro la pacatezza del tifoso cinese nel non starnutirgli in faccia”, è la sarcastica considerazione di Licia. Luiss invece si chiede: “M ala mogliettina politically correct cosa dice di sto pagliaccio?”. “Ed ecco che torna in mente il diploma di maturità, falso”, incalza Andrea.

Le difese d’ufficio

Non manca chi prova a minimizzare e a difendere il campione: “Tutti santi voi invece”, replica Marco. “Come si può pretendere che ragazzi a 20, 30 o anche 40 anni possano fungere da esempio?”, chiede una tifosa che però non ottiene molte risposte educate. “È solo ingenuo (forse), un famoso portiere come lui dovrebbe fare più attenzione alle facili ironie fuori luogo. Verba volant video manent”, osserva Giancarlo.

Il video

Ecco il video dell’episodio in questione, condiviso da Pistocchi su Twitter:

SPORTEVAI | 15-02-2020 10:00