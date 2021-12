Coronavirus, la NBA cambia: un nuovo tesserato per ciascun positivo

20-12-2021 12:01

Sono ore concitate per il mondo NBA, alle prese con una nuova impennata di casi di Coronavirus e soprattutto con l’aumento esponenziale del numero dei giocatori finiti in quarantena, ovvero bloccati dal rigido protocollo anti-Covid ideato dai vertici della Lega cestistica statunitense per provare a contenere gli effetti della nuova ondata.

Dopo il rinvio di cinque partite nella notte italiana di domenica, che hanno fatto salire a sette il totale delle gare rinviate nelle ultime settimane, la NBA e il sindacato NBPA hanno raggiunto un nuovo accordo destinato a stravolgere la composizione dei roster.

L’intesa prevede infatti la possibilità di tesserare un nuovo giocatore per ogni caso di positività al Coronavirus.

L’accordo, in vigore almeno fino al 19 gennaio, permetterà alle franchigie di far firmare contratti da 10 giorni per ogni caso di positività al Covid-19, visto che secondo il protocollo vigente i giocatori in questione dovranno restare fermi almeno 10 giorni o fino alla guarigione, attestata da due test negativi nell’arco di 24 ore.

Ogni nuovo giocatore, i cui ingaggi non andranno a pensare sul monte salari, dovrà tassativamente “essere disponibile a scendere in campo già dalla prima partita” che la squadra in oggetto dovrà giocare dopo aver chiesto di utilizzare la nuova norma.

