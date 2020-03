Coronavirus, l'Union Berlino rinuncia agli stipendi

In piena energenza Coronavirus, bel gesto da parte dell'Union Berlino, club che milita in Bundesliga. Giocatori, componenti dello staff e dipendenti hanno deciso di tagliarsi il compenso per non gravare sulla società.

"Il club sta affrontando compatto la sfida. I calciatori hanno deciso di rinunciare al proprio stipendio. Dirigenti e dipendenti del club hanno concordato accordi di lavoro a breve termine, a stipendi più bassi. Allo stesso tempo, tutti si stanno preparando a riprendere la piena operatività in qualsiasi momento per essere competitivi in Bundesliga", si legge nel comunicato ufficiale diramato dal club.

SPORTAL.IT | 26-03-2020 09:29