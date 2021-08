Correa e la foto che scatena gli interisti sui social

Alla fine Simone Inzaghi è stato accontentato: Joaquin Correa sarà un giocatore dell’Inter, l’accordo tra la società nerazzurra e la Lazio è stato trovato e l’argentino potrà andare a completare il pacchetto offensivo dei campioni d’Italia.

L’Inter ha fatto uno sforzo economico notevole, in tempi di certo non facili per il club nerazzurro, e proprio per questo motivo un’immagine di Correa di qualche anno fa ha aperto il dibattito tra i tifosi nerazzurri.

La foto del giovane Correa ad Appiano

A pubblicarla è stato Maurizio Pistocchi sul suo profilo Twitter: nella foto si vede un giovane Correa con indosso un giaccone dell’Inter, in mezzo ad Javier Zanetti e all’ex nerazzurro Alvaro Pereira. “L’Inter sembra aver chiuso l’acquisto di Joaquin Correa (27) per 30 milioni € +1 di bonus – scrive Pistocchi nel post che accompagna l’immagine -. Nel 2012 Correa rimase in prova ad Appiano Gentile per due settimane ma l’Inter non volle spendere i 2 milioni richiesti per il suo cartellino dall’Estudiantes”.

Il giornalista sembra dunque accusare l’Inter di una valutazione errata: all’epoca non decise di puntare una cifra contenuta su un ragazzo che 9 anni dopo ha acquistato per una somma ben più alta.

I commenti degli interisti

La maggior parte dei tifosi interisti, però, non sono d’accordo. “Beh Maurizio non è che si possono spendere 2 milioni per tutti i 16enni che passano da Appiano… dai su…”, il commento alla foto di IlSimo. “Maurizio se fosse finito in quell’Inter probabilmente sarebbe diventato un brocco, meglio così per lui e per noi”, aggiunge Daniel.

“Maurizio, non se ne può fare una colpa all’Inter. Cose del genere sono successe, succedono e succederanno. Nel 2012 lo United perse Pogba a parametro zero e lo riacquistò nel 2016 a 105 milioni. Nel ’96 l’Inter rinunciò in extremis a Ronaldo dal PSV per acquistarlo l’anno dopo a quasi il doppio”.

Per Luca, invece, il rammarico vero non sono stati gli acquisti mancati, ma quelli fatti negli ultimi anni: “Il problema vero è che l’Inter ha fatto altre scelte infelici: Alvarez, Botta, Castaignos, etc.”. E Giuseppe la chiude così: ”Altra epoca. Altro giocatore. Altra società. Altri dirigenti”.

SPORTEVAI | 25-08-2021 09:44