Corsa Champions, due poltrone per sei: Lazio in affanno, Milan disperato, la Roma ci crede

Tanti scontri diretti tra le pretendenti all'Europa nelle ultime otto giornate: al prossimo turno Roma-Juventus, Atalanta-Lazio, Milan-Fiorentina e Bologna-Napoli

Due poltrone per sei, e non è il titolo di un nuovo film natalizio: è la fotografia della corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League. Fatte salve Inter e Napoli, ormai sicure della qualificazione, da quota 58 (Atalanta) fino a quota 51 (Fiorentina) sono tutte “in the box”.

Atalanta, punti 58

I tanti scontri diretti, in programma sin dalla prossima giornata, rendono il mosaico di difficile decifrazione: con ogni probabilità, il destino europeo di queste squadre verrà deciso proprio negli ultimi minuti. Tramontato il sogno Scudetto, la sconfitta in casa della Fiorentina ha risucchiato l’Atalanta nel mischione-Champions. I bergamaschi ospiteranno la Lazio domenica prossima, poi altro scontro diretto in casa con il Bologna e trasferta in casa del Milan. Poi Lecce in casa, Monza fuori, di nuovo Roma in casa, Genoa fuori e Parma in casa all’ultima giornata.

Bologna, punti 56

Il Bologna sembra la squadra più in forma di tutto il roster: domenica riceverà il Napoli secondo in classifica, poi trasferta a Bergamo e Inter in casa. I ragazzi di Italiano saranno in pratica arbitri della lotta Scudetto, ospitando le prime due della classe nel giro di due settimane. Poi Udinese fuori, scontro diretto con la Juventus in casa, Milan e Fiorentina fuori (altri due incroci letali) e Genoa in casa.

Juventus, punti 55

Calendario un po’ meno complicato, almeno per quanto riguarda le sfide interne, quello che attende la Juventus di Tudor. Ma domenica sera c’è la grande sfida dell’Olimpico contro la Roma ad aspettare la truppa orfana di Thiago Motta. Il calendario della Juventus prosegue poi apparentemente in discesa: all’Allianz Stadium sabato 12 aprile contro il Lecce, trasferta a Parma il lunedì 21 aprile, poi di nuovo a Torino con il Monza. Difficilissima trasferta sul campo del Bologna, in piena corsa Champions, e successivamente (11 maggio) di nuovo a Roma, questa volta contro la Lazio, ex squadra di Igor Tudor. Ultima in casa contro l’Udinese, chiusura in trasferta a Venezia.

Roma, punti 52

La rincorsa della Roma sembra non avere mai fine: domenica sera il big-match in casa contro la Juventus, poi derby contro la Lazio, domenica 13 aprile. Dopo il derby, la Roma ospiterà il Verona in una partita tutt’altro che da sottovalutare, che rappresenterà una “parentesi” tra il derby e un’altra grande sfida, quella del 27 aprile a San Siro contro l’Inter, match che inaugura un miniciclo di ferro per i giallorossi. Dopo l’Inter, all’Olimpico arriva la Fiorentina: partita che può dire molto in quanto ad ambizioni europee per entrambe le formazioni. Ma il calendario ha deciso evidentemente di accanirsi nei confronti dei giallorossi, perché alla penultima giornata ci sarà un altro scontro diretto per l’Europa all’Olimpico contro il Milan, che potrebbe ancora rilanciarsi nelle parti nobili della classifica (sebbene la stagione dei rossoneri sia stata forse ancora più tormentata di quella dei giallorossi). Il campionato si chiuderà, per la Roma, in casa del Torino.

Lazio, punti 52

Il pareggio appena sancito della Lazio in casa con il Torino ha messo i biancocelesti in una posizione scomoda: la vittoria in casa del Milan del 2 marzo aveva rilanciato le quotazioni della squadra di Baroni, ma il successivo pari interno con l’Udinese e il clamoroso capitombolo di Bologna hanno ribaltato la situazione. Biancocelesti settimi, a quota 52, ed un calendario tutt’altro che semplice: trasferta a Bergamo, poi derby in casa con la Roma (nel mezzo delle sfide di Europa League con il Bodo Glimt). Successivamente, trasferte con Genoa, Empoli e Inter, partite in casa contro Parma, Juventus e Lecce.

Fiorentina, punti 51

La corsa in Conference League sembra non togliere energie ai ragazzi di Palladino, che hanno appena battuto l’Atalanta e si stanno preparando alla trasferta in casa del Milan. I viola forse hanno il calendario meno pesante di tutte: in casa riceveranno Parma, Empoli, Bologna, e si recheranno in casa di Cagliari, Roma, Venezia e Udinese.

Milan, punti 47

Solo la matematica non condanna ancora la squadra di Conceicao, che però sembra in rotta: i tantissimi incroci che propone il calendario però rendono imprevedibile la corsa all’Europa, e i rossoneri hanno il dovere quanto meno di provarci, al netto di quello che potrà riservare il derby in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Fiorentina (in casa), Udinese (fuori) e Atalanta (in casa) sono i prossimi tre impegni: successivamente il Milan avrà le trasferta di Venezia, Genoa e Roma a fronte degli impegni casalinghi contro Bologna e Monza. La strada è dura, per tutte, e fare pronostici sarebbe esercizio sin troppo azzardato.