Scudetto, Champions e salvezza: tutto ancora in gioco, chi sta meglio e chi peggio e che succede a pari punti

Inter e Napoli si giocano il titolo, l'Atalanta non vuole arrendersi ma ha un calendario difficile. Sei squadre in lotta per Champions ed Europa, tutto aperto anche in coda.

Nove giornate per la gloria o per le lacrime: la Serie A è ancora aperta e nulla è deciso. Gli ultimi due mesi saranno decisivi per le sorti delle squadre coinvolte. La lotta al titolo e alla Champions League ancora non ha un padrone, mentre per la salvezza nessuno può abbassare la guardia.

Scudetto, lotta a due?

Con la vittoria nello scontro diretto contro l’Atalanta, l’Inter si è portata a più sei sui bergamaschi. La squadra di Gasperini avrà anche un calendario complicato e pieno di big match e per rientrare in corsa dovrà sperare in qualche passo falso di Lautaro e compagni. Il Napoli continua a far fatica, ma resta aggrappata al treno della capolista: solo tre i punti di differenza. Conte ora dovrà superare il muro più spinoso, con le due partite di fila contro il Milan e il Bologna, al momento tra le più in forma del campionato. Poi avrà un finale di stagione più morbido, almeno sulla carta, quindi per gli azzurri sarà fondamentale uscire indenne da questi due match.

Mucchio selvaggio per l’Europa

La lotta per il quarto posto Champions e in generale per l’Europa, si fa sempre più bella e avvincente. Il Bologna, grazie alla grande vittoria contro la Lazio, ha superato al Juventus, sconfitta contro la Fiorentina. Sei squadre in sei punti, nulla è scontato. I bianconeri di Motta devono subito reagire per cercare di conquistare l’obiettivo stagionale. Gli scontri diretti potranno fare la differenza e ce ne saranno molti da giocare in queste ultime nove giornate di campionato.

La Lazio è reduce da una pesante sconfitta e da un nuovo infortunio di Castellanos, ma ancora è da tenere d’occhio, anche se l’impegno in Europa League potrà toglierle qualche energie. Così come alla Viola di Palladino che in Conference spera di arrivare fino in fondo. La Roma è in forma, come dimostrano le sei vittorie di fila in Serie A: una rimonta che porta la firma di Ranieri. Imprevedibile invece il Milan, che non è riuscito a trovare ancora un equilibrio.

Lotta salvezza tra miracoli e speranze

Nove giornate per rimanere in Serie A: nulla è scontato, considerando il passato e i precedenti. Ma il destino del Monza sembra ormai segnato. La squadra di Nesta si trova a dieci punti dalla salvezza e ormai serve un vero e proprio miracolo per conquistarla. Il Venezia sta bene e ancora può crederci, anche se cinque punti sono tanti da colmare. Mentre Empoli, Parma, Lecce e Cagliari sono racchiuse in appena quattro punti. Leggermente più distanziate il Verona e il Como, che sono in fiducia a prescindere dai risultati.

Scudetto, Europa e salvezza: che succede a pari punti?

Nel caso di arrivo a pari punti, non verranno considerati alcuni criteri precedentemente usati per assegnare il titolo. Un esempio di questo cambiamento lo abbiamo avuto due stagioni fa, durante lo scontro salvezza tra Spezia e Verona, quando il regolamento è stato modificato e le due squadre si sono sfidate in una nuova partita per decidere la loro permanenza in Serie A. Lo stesso principio si applica anche per determinare il campione d’Italia in caso di parità.

In questo caso, lo spareggio si giocherebbe sul campo della squadra che ha vinto gli scontri diretti. La partita avrebbe una durata di novanta minuti e, in caso di parità, si procederebbe direttamente ai calci di rigore, senza disputare i tempi supplementari. Ma se le squadre a pari punti saranno tre? In quel caso per determinare l’accesso allo spareggio si terrà il criterio della classifica avulsa, isolando le squadre in questione e calcolando i punti conquistati solo nelle loro sfide. E in caso di ulteriore equilibrio si andrebbero a valutare poi i seguenti parametri:

– differenza reti negli scontri diretti

– differenza reti generale

– reti realizzate in generale

– sorteggio

Questo vale anche per l’eventuale spareggio salvezza. Mentre per decidere chi andrà nelle varie competizione europee si valuteranno i soliti parametri, a partire dagli scontri diretti, mentre si terrà in considerazione la classifica avulsa qualora i club coinvolti fossero più di due. In questo caso non ci sarà alcun spareggio.