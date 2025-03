Pagelle di Fiorentina-Juventus 3-0: Gosens, Mandragora e Gudmundsson umiliano Motta. Nico, fischi e flop

I top e flop di Fiorentina-Juventus, valevole per la 29a giornata di Serie A. I viola archiviano la pratica in 18 minuti: finisce qui l'era Motta in bianconero?

Come con l’Atalanta se non peggio. La Juventus di Thiago Motta non risponde più ai comandi e capitombola anche in casa della Fiorentina. I viola gongolano per i milioni e per i giocatori regalati dai bianconeri e impongono fin da subito la propria legge. 18 minuti e siamo già 2-0 con i i gol di Gosens e Mandragora. Il tris porta la firma di Gudmundsson nella ripresa. Notte fonda per la Vecchia Signora.

Le scelte di Palladino e Motta

Sono i due allenatori più chiacchierati del momento, con un futuro che appare decisamente in bilico. Chi cambia di più è Thiago Motta che decide di affrontare la sfida con un 4-2-3-1 davvero particolare. Ci sono state tante discussioni tattiche data la presenza di Kalulu con Veiga e Kelly ma è l’inglese a scalare a sinistra. Nico Gonzalez confermato proprio sulla stessa corsia con Kolo Muani unica punta.

Palladino, invece, punta sulla voglia di riscatto degli ex Kean e Fagioli. Per il resto si parte dall’undici titolare, con Gudmundsson ormai ritrovato dopo le ultime prestazioni convincenti.

I viola vanno al doppio

Il match si sblocca dopo 15 minuti. A colpire è Gosens, il più lesto di tutti a risolvere una mischia in area di rigore. Il raddoppio arriva subito e lo firma un ex ma non di quelli attesi: Fagioli fa l’assist d’esterno a Mandragora che incrocia col sinistro infilando la palla nell’angolino.

I viola giocano ad altro ritmo, con un’energia che la Juve non riesce ad avere. E questo nonostante l’impegno di Conference League contro il Panathinaikos di giovedì scorso. Un dislivello che appare evidente in campo nei primi 45 minuti.

Gudmundsson la chiude

Nella ripresa pur senza cambi la Juve inizia a provarci un po’ di più. Il problema è che si scopre e la difesa è un colabrodo. Così arriva anche il tris di Gudmundsson con una conclusione potente e precisa dalla distanza. Arriverebbe anche il poker con Kean, se non fosse per l’iniziale posizione di offside. I bianconeri alla fine chiudono senza mettere a referto un tiro in porta. Le prossime ore diventano delicate per Madama. Mentre la Fiorentina gode.

Le pagelle della Fiorentina

De Gea 6 Come alla dogana: nulla da dichiarare.

Come alla dogana: nulla da dichiarare. Pongracic 6,5 Demeriti degli avversari o meriti suoi? Fa bella figura.

Demeriti degli avversari o meriti suoi? Fa bella figura. Mari 6,5 Travolge senza complimenti qualsiasi cosa gli si pari davanti.

Travolge senza complimenti qualsiasi cosa gli si pari davanti. Ranieri 7 Cerca l’anticipo e lo trova. Tecnicamente, poi, il piede ce l’ha anche per rilanciare l’azione. Evita un gol praticamente fatto sul 2-0. (Dal 78′ Comuzzo ng )

Cerca l’anticipo e lo trova. Tecnicamente, poi, il piede ce l’ha anche per rilanciare l’azione. Evita un gol praticamente fatto sul 2-0. (Dal 78′ ) Dodo 6,5 Tanta libertà gli viene concessa sulla corsia di competenza e lui se la prende.

Tanta libertà gli viene concessa sulla corsia di competenza e lui se la prende. Mandragora 7 Il rimpasto a centrocampo attuato dai viola sul mercato doveva ridurne lo spazio. Il centrocampista napoletano invece è risalito in cattedra.

Il rimpasto a centrocampo attuato dai viola sul mercato doveva ridurne lo spazio. Il centrocampista napoletano invece è risalito in cattedra. Cataldi 7 Se la squadra gira è anche merito suo. Interpreta bene sia la fase di pressione che di uscita palla. (Dall’89’ Adli ng )

Se la squadra gira è anche merito suo. Interpreta bene sia la fase di pressione che di uscita palla. (Dall’89’ ) Fagioli 7 Qualità. Quella che manca alla mediana della Juve e che lui ha. Delizioso l’assist per Mandragora. (Dall’85’ Folorunsho ng )

Qualità. Quella che manca alla mediana della Juve e che lui ha. Delizioso l’assist per Mandragora. (Dall’85’ ) Gosens 7 Delle sue doti realizzative ne eravamo a conoscenza già dall’epoca gasperiniana. Oggi le rispolvera per la quarta volta in stagione. Si rende protagonista anche di un salvataggio eccezionale.

Delle sue doti realizzative ne eravamo a conoscenza già dall’epoca gasperiniana. Oggi le rispolvera per la quarta volta in stagione. Si rende protagonista anche di un salvataggio eccezionale. Kean 6,5 Va bene anche se non segna se l’atteggiamento è questo. Sempre pronto ad aiutare la squadra. (Dall’89’ Zaniolo ng )

Va bene anche se non segna se l’atteggiamento è questo. Sempre pronto ad aiutare la squadra. (Dall’89’ ) Gudmundsson 7 Gioca tra le linee, cercando di dare il suo apporto nel collegamento tra i reparti. Segna il 3-0 ed è un gran gol. (Dal 78′ Beltran ng)

Le pagelle della Juventus