Fiorentina-Juve, Motta esonerato dai tifosi a partita in corso: e Marocchi invita i giocatori a non seguirlo

L'avvio choc dei bianconeri scatena la bufera: pioggia di commenti sul web, tutti durissimi nei confronti di Thiago. C'è chi si chiede dove sia Mancini per un ribaltone immediato.

Ancora una prestazione choc per la Juve. Dopo neanche venti minuti la squadra bianconera è sotto di due gol al Franchi contro la Fiorentina e sul web si scatena la bufera nei confronti di Thiago Motta. Di fatto, “esonerato” dai tifosi ancor prima della conclusione del primo tempo. Davvero tanti i commenti, durissimi e irrefrenabili, nei confronti dell’allenatore italo-brasiliano, che per un gran numero di fan ormai non ha più il controllo della situazione e, soprattutto, dello spogliatoio.

Fiorentina-Juve, l’invito di Marocchi ai calciatori bianconeri

Motta, in qualche modo, era stato “scaricato” ancor prima dell’inizio della partita da un illustre ex juventino, Giancarlo Marocchi. Quando ha letto del passaggio alla difesa a tre, l’ex centrocampista del Bologna e dei bianconeri ha formulato un clamoroso invito ai calciatori della Vecchia Signora: “Spero la squadra non segua più le direttive di Motta, perché se continuano a seguirle e si vedono queste cose in partita… Ogni domenica non sappiamo chi gioca, Motta avrà un perché logico, ma noi vediamo le partite e ci accorgiamo che non ci sono certezze. Koopmeiners sta giocando tanto, ma non sta rendendo per il valore del giocatore che ritengo alto”.

Juve in bambola, tifosi inviperiti con Thiago Motta. Ma non solo

Tanti i commenti contro l’allenatore dopo il micidiale uno-due dei Viola firmato Gosens e Mandragora. “Io spengo raga. Mi ricollego più tardi per vedere quanti ne abbiamo presi”. Oppure: “Motta vai ai microfoni nel post partita e dimettiti. Sii uomo”. E anche: “Ovviamente adesso pagherà Motta, poi magari Giuntoli, ma fino a quando la società non verrà gestita da gente competente questi saranno i risultati”. O ancora: “Thiago Motta come Maifredi. Tanta presunzione, grande disastro”. Non è finita: “C’è di buono che potrebbero mancare solo settanta minuti all’esonero. Basta così”.

Scatta il toto-allenatore per il post Motta: il preferito è Mancini

Dopo le parole di Conte, che di fatto ha spazzato via sul nascere ogni possibilità di tornare al timone della Juventus, i tifosi bianconeri hanno individuato il nuovo allenatore preferito: Mancini. C’è chi si chiede dove sia finito l’ex Ct, in tanti invitano a metterlo subito in panchina al posto di Motta. “Talmente disperato che pure l’odioso Mancini comincio a vederlo come quell’amico burlone, saggio e generoso di cui tutti hanno bisogno”, è la considerazione di un fan. “Spero che Mancini sia già in sede per firmare”, l’auspicio di un altro”. “Salvaci (e la foto del Mancio)”, posta un tifoso che si fa chiamare Pinturicchio. E c’è chi osserva: “Ma subito il cambio eh, non a fine campionato”.