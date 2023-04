Corvino: “Questa squadra può giocarsela”

Pantaleo Corvino ai microfoni di Telerama Talks: “Dobbiamo giocarcela, come stiamo facendo e abbiamo fatto dall’inizio di questo campionato”

06-04-2023 23:30

Pantaleo Corvino ai microfoni di Telerama Talks ha parlato della sfida tra il Lecce ed il Napoli. Ecco alcune parole del dirigente dei giallorossi: “Dobbiamo giocarcela, come stiamo facendo e abbiamo fatto dall’inizio di questo campionato. Ce la stiamo giocando sapendo che arrivavamo in Serie A da matricola e che il massimo campionato è un animale difficile da domare. Sono cose che abbiamo detto tante volte, stare a ripetersi non è bello e non fa punti”.

Conclude poi il responsabile dell’area tecnica del Lecce: “Questa squadra è nelle condizioni di giocarsela perché lo ha dimostrato in quasi tutte le gare che abbiamo giocato e sono tante. Sappiamo che mancano dieci partite, di cui sei in casa e quattro fuori, così come che abbiamo un +8 di vantaggio che a inizio stagione non era nemmeno immaginabile. Quindi dobbiamo giocarcela sapendo che ci sono tutte queste condizioni per poterlo fare”.