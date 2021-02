Cossu: intervento riuscito e condizioni in miglioramento

Trapelano buone notizie per fortuna dall’ospedale Businco di Cagliari dove è ricoverato Andrea Cossu. Le sue condizioni sono in miglioramento ed è questa la bella notizia che tutti aspettavamo. Dopo il bruttissimo incidente di sabato, il dirigente del Cagliari sta bruciando le tappe per rimettersi in salute.

Come riportato da ‘Sky Sport’, Cossu è stato sottoposto nella serata di martedì a un intervento chirurgico con tecnica mini invasiva sul polmone sinistro per valutare i punti di sanguinamento in seguito alle forti contusioni rimediate nell’incidente.

L’operazione è perfettamente riuscita. La prognosi rimane ancora riservata, ma filtra ottimismo su un pieno recupero da parte dell’ex Cagliari. Anche il presidente del Cagliari Giulini, a margine della presentazione ufficiale di Semplici e capozucca ha tenuto a rassicurare i tifosi. “Volevo tranquillizzare i nostri tifosi: ho sentito Andrea poco prima di questa conferenza, mi ha risposto con una voce squillante, nonostante una comprensibile stanchezza. Le sue condizioni sono buone e ne verrà fuori alla grande. Nelle ultime giornate sarà con noi, quando il suo contributo sarà ancora più importante”.

OMNISPORT | 24-02-2021 10:28