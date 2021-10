Coulthard: “Max non riuscirà a influenzare Lewis"

Il prossimo 10 Ottobre il circus farà approdo sul circuito di Istanbul con una situazione di alta classifica serrata, complice la leadership di Lewis Hamilton minacciata dalla presenza di Max Verstappen, distante soltanto 2 punti dalla vetta.

In questo modo, la Formula 1 si preparerà ad assistere al nuovo capitolo della sfida tra questi due piloti, ormai divenuta, oltre ad una vera e propria battaglia in pista, anche delicatissima dal punto di vista psicologico.

Il forte e costante dualismo non ha fatto altro che creare un clima di alta tensione tra i due, sia in pista che fuori.

L’ultimo esempio di “guerra mentale” è scaturito con le recenti affermazioni di Verstappen al termine del GP di Russia, con l’olandese che ha affermato di non subire una certa pressione, così come supposto invece da Hamilton, dichiarando inoltre che l’inglese non lo conosceva come persona.

David Coulthard, intervistato da Speedweek, è convinto del fatto che il numero 33 della Red Bull non riuscirà ad influire psicologicamente il rivale inglese. “Non bisogna essere sorpresi dal fatto che questi due piloti – ha spiegato il vice-campione del mondo 2001 – stiano lottano per il titolo, e sono fermamente convinto che questa sfida proseguirà fino ad Abu Dhabi. In ogni caso, non credo che Verstappen riesca ad entrare nella testa di Lewis. Entrambi sono sostenuti da team molto forti, che sanno come vincere le gare e creano un elevato grado di fiducia da parte dei piloti nei loro mezzi”.

“Ai miei tempi sentivo molta pressione – ha confessato Coulthard – ma non loro. Competono contro i piloti migliori, ma fanno comunque meno errori rispetto a quelli che facevamo noi in passato”.

OMNISPORT | 01-10-2021 10:14