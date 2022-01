Covid, addio a Csollany: oro olimpico a Sydney

25-01-2022 14:13

Lutto nel mondo della ginnastica artistica. Szilveszter Csollany è morto a soli 51 anni per le complicazioni dovute al Covid. Il campione ungherese è stato oro olimpico a Sydney nel 2000.

“È con profonda tristezza che vi informiamo della morte di Szilveszter Csollany”, ha affermato il Comitato olimpico ungherese. In carriera, Csollany ha vinto anche una medaglia d’argento agli anelli ai Giochi Olimpici di Atlanta nel 1996 e dopo il ritiro ha allenato in Austria e in Islanda.

OMNISPORT