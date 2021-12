Covid, Henderson attacca la Premier: "Giocatori non tutelati"

23-12-2021 10:53

Henderson non ci sta. Il capitano del Liverpool ha attaccato duramente la Premier in un’intervista alla Bbc: “Sono preoccupato, nessuno prende sul serio il benessere dei giocatori. Non credo che le persone possano capire quanto sia intenso fino a quando non lo vivi in prima persona. Il calcio per noi è tutto e vogliamo essere in grado di esibirci al massimo livello ogni volta che mettiamo piede in campo. E purtroppo in questo periodo è difficile farlo. E’ così da qualche anno ormai ed è stato difficile ma poi, per di più, arriva il Covid e diventa ancora più difficile e anche peggio”.

l Liverpool giocherà cinque gare in due settimane ed Henderson continua: “Vogliamo giocare come calciatori, vogliamo uscire e giocare, ma sono preoccupato per il benessere dei giocatori e penso che nessuno lo prenda abbastanza sul serio, specialmente in questo periodo con il Covid. Cercheremo di avere colloqui approfonditi – aggiunge Henderson – e cercheremo di prendere posizione in futuro, ma al momento non sento che i giocatori ottengano il rispetto che meritano. Qualcuno deve essere in grado di dire in modo indipendente che in realtà questo non è giusto per il benessere dei giocatori”.

