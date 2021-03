Covid, il campione Giorgio Lamberti in terapia subintensiva

Di quelle bracciate potenti ne abbiamo ancora pieni i ricordi, in un passato remoto legato ai Mondiali di Perth, in Australia, quando Giorgio Lamberti vinse nei 200 nel 1991. Nella sua carriera, Lamberti ha superato i limiti imposti dal tempo e ha conquistato – tra i tanti – un record imbattuto nei 200 per ben 10 anni: un decennio che, nel nuoto, è una parentesi amplificata. Oggi deve vincere contro il Covid. E non è né indolore, né facile.

Giorgio Lamberti: il campione del nuoto che combatte il Covid

È stato il primo nuotatore italiano a vincere una medaglia d’oro in un campionato mondiale ed è stato inserito nella Hall of fame internazionale nel 2004. Tanto, tantissimo gli ha dato il nuoto. Lamberti combatte il coronavirus, nel reparto di terapia subintensiva della città che lo ha visto primeggiare grazie all’intuizione dell’indimenticabile Alberto Castagnetti e in cui ha ricoperto, una volta conclusa la carriera agonistica, ruoli istituzionali.

“La mia vasca più dura”, la definisce il campione in queste parole messe insieme senza maschera per l’ossigeno durante un’intervista emozionante rilasciata al Tg1, che mostra la crudeltà di questa malattia e la realtà del reparto in cui anche l’ex nuotatore è stato trasferito, anche su chi è giovane. Anche su chi ha un fisico allenato e prestante. Anche su un campione del mondo.

Il messaggio in diretta di Lamberti al Tg1

L’ex nuotatore è ricoverato agli Spedali Civili di Brescia, una delle aree più colpite dall’ultima ondata della pandemia.

“Gareggiare per un titolo mondiale è una cosa, lottare per la vita tutt’altro”, ha tenuto a dire Lamberti, abbassandosi per un attimo la mascherina dell’ossigeno. “Questo virus è maledetto – ha voluto sottolineare – ti arriva addosso e non te ne accorgi. Ho perso degli amici…E’ la vasca più complicata, bisogna passarla senza mai mollare, in progressione, fino all’ultima bracciata”.

A 52 anni compiuti, Lamberti si è scoperto positivo e in pochi giorni sopraffatto dal Covid, che lo ha costretto al ricovero e all’assistenza in un letto, nella terapia subintensiva del nosocomio bresciano, da cui ha mandato questo messaggio raccolto dal Tg1.

VIRGILIO SPORT | 10-03-2021 16:49