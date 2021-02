Covid, peggiorano le condizioni di Fausto Gresini: ancora sedato

Non è ancora pronto a tornare in pista Fausto Gresini, le cui condizioni di salute hanno subito un improvviso peggioramento, tanto da indurre l’equipe medica che sta seguendo presso l’Ospedale Maggiore di Bologna l’ex campione della 125 e team principal della Gresini Racing a sedarlo nuovamente.

E’ la tarda mattinata di lunedì 15 febbraio, quando suo figlio Lorenzo, che aveva espresso la propria gioia appena qualche giorno prima, pubblica un post molto breve, ma che esplicita il senso di apprensione e sofferenza patiti in queste ultime giornate.

Tocca a Lorenzo dare risposte ai messaggi e ai commenti, così affettuosi e numerosi da parte di chiunque lo abbia conosciuto e apprezzato anche negli anni in sella alla sua moto:

“⚠️Aggiornamento⚠️

Non scrivo da qualche giorno per via di un improvviso peggioramento delle condizioni generali avvenuto nella notte fra venerdì e sabato, ora la situazione è stabile e con valori sufficienti, babbo è stato sedato nuovamente in modo profondo. Sono state iniziate nuove terapie per combattere la grave infiammazione polmonare, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni”.