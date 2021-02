MotoGP, Fausto Gresini si è svegliato. Il figlio: "Siamo in gara"

E’ il figlio Lorenzo a rompere il silenzio, dopo la pubblicazione del post sul peggioramento delle condizioni di Fausto Gresini l’8 febbraio scorso. Un comunicato che aveva rivelato la settimana di grave difficoltà vissuta dall’ex campione e attuale team principal della Gresini racing.

Gresini è ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna dove, a causa del Covid, è stato trasferito dallo scorso 27 dicembre a seguito dell’aggravarsi del quadro nel nosocomio di Imola, in cui era stato inizialmente curato e seguito una volta scopertosi positivo.

Con un post su Facebook, Lorenzo Gresini ha comunicato agli amici, ai conoscenti e ai semplici appassionati mai così vicini alla sua famiglia e al padre gli aggiornamenti sulle condizioni in cui versa Fausto.

“Da oggi siamo ufficialmente di nuovo in gara, babbo è sveglio!”, ha infatti scritto sui propri profili social il figlio del due volte campione del mondo. “Gli esami sono stabili come anche l’ossigenazione, i reni stanno recuperando, continua ad essere sotto antibiotico e non ha febbre, i polmoni non sono messi bene,ma danno qualche segnale positivo. Ovviamente – ci ha tenuto a sottolineare in conclusione – permane una situazione di gravità e fragilità”.