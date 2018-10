Cr7 e l'orologio da 2 milioni di euro, lusso o marketing?

Impossibile non notarlo. Mentre Cristiano Ronaldo ieri in conferenza parlava del Manchester United, di Mourinho, del suo passato in Premier, ribadendo la sua assoluta tranquillità sull’inchiesta che lo vede coinvolto per presunte violenze a una donna, l’occhio di tutti è stato anche catturato da un accessorio del portoghese. Cr7 sfoggiava in bella mostra al polso un orologio lussuoso della Jacob and Company in edizione limitata, con 424 diamanti bianchi per complessivi15,25 carati. Un gioiellino il cui valore sul mercato è pari a un terzo del suo stipendio ricchissimo, ovvero circa 2 milioni di euro secondo quanto scrive il Sun. Si tratta di una versione custom, non certo rintracciabile su un listino e destinata solo ai vip.

KITSCH O FURBO? – Potrebbe sembrare uno sfoggio di ricchezza eccessivo o comunque di cattivo gusto, ma in realtà è solo una mossa di marketing. E’ così ogni volta che il fuoriclasse della Juventus si muove, per un’intervista, un tweet o una foto su Instagram. Ronaldo infatti è diventato un ambasciatore del marchio per Jacob & Co nel 2013 e la sua collezione di orologi è celebre più o meno quanto quella di macchine. Forse solo Mayweather, il celebre pugile ex campione dei massimi, riesce a indossare un orologio più costoso (secondo i calcoli di Forbes arriva a costare la stratosferica cifra di oltre 14 milioni di euro) ma Cr7 ama cambiare e – in accordo con lo sponsor – ha sempre alternato orologi di lusso.

QUANTI GIOIELLI – In passato lo si è visto con un modello da 113 mila euro, con diamanti da 15,25 carati ma la storia è iniziata già nel 2013, quando sfoggiava l’Epic SF24 di Jacob & Co nella versione da 103.000 dollari in oro, poi la versione speciale in oro rosa con 7 diamanti (ovviamente) all’indicatore delle 7 del Bi-Retro Chronographe denominato CR7 con tanto di firma del calciatore sul fondo. Cr7 sceglie le occasioni più importanti per mostrare la sua collezione e ovviamente non si fece scappare l’opportunità nel gennaio 2015 quando fu premiato col Pallone d’oro e al polso mise un Tag Heuer cronografo automatico.

SPORTEVAI | 23-10-2018 11:58