04-10-2022 09:41

Per uno come CR7 abituato a segnare, in media, 30 gol a stagione, non deve essere facile accettare di essere a quota una rete a inizio ottobre e, soprattutto, di passare così tanto tempo in panchina.

Ormai l’avventura di Cristiano Ronaldo al Manchester United è conclusa. In Inghilterra sono sicuri: a gennaio farà le valigie. Rispetto al recente passato, non cercherà un club che gli garantisca un ingaggio monster ma una società che gli permetta di giocare e continuare così la propria corsa al gol numero 1000 della sua carriera (al momento è fermo a 816). Anche perchè Messi sta recuperando terreno (è circa a una trentina di gol di distanza). Da capire quale club avrà le carte in regola per convincerlo.