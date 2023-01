CR7 vuole Cuadrado all'Al-Nassr

06-01-2023 15:05

L’Al Nassr vuole portare in Arabia Saudita anche Juan Cuadrado. Su consiglio di Cristiano Ronaldo, l’esterno colombiano è finito infatti nel mirino del ricco club saudita e valuta di raggiungere l’ex compagno portoghese non appena sarà scaduto il suo contratto con la Juventus. I bianconeri hanno già deciso di non rinnovare gli accordi in scadenza il 30 giugno né a lui né ad Alex Sandro, segnala Tuttosport.