Cragno non si fida del Torino

A margine di un evento al Centro Commerciale 'Corte del Sole', Alessio Cragno è tornato a parlare della vittoria contro la Spal: "La parata su Petagna? All'andata mi ero trovato in una situazione simile con Antenucci, ma quella volta non era andata così bene per me".

"Sono contento ma quel che importava era portare a casa una vittoria fondamentale. Adesso possiamo affrontare le restanti partite con più tranquillità, anche se mancano ancora punti alla salvezza matematica".

Domenica il Cagliari affronterà il Torino: "Affronteremo una squadra in forma, non ci saranno Belotti e Iago Falque però ci saranno altri giocatori di spessore. Dobbiamo fare vedere di essere migliorati dal punto di vista mentale e ripetere la buona prestazione di domenica scorsa, indipendentemente dall'avversario".

SPORTAL.IT | 10-04-2019 14:18