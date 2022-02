Crans-Montana, Goggia si accontenta: "Giornata positiva"

26-02-2022 14:01

Archiviata la parentesi olimpica con una medaglia pesante quanto insperata, l’argento nella discesa, Sofia Goggia è tornata a tuffarsi nella Coppa del mondo.

Nella prima delle due discese in programma a Crans-Montana, tuttavia, vinta dalla ceca Ester Ledecka la bergamasca non è andata oltre il 12° posto finale che ha comunque permesso a Sofia di contenere i danni e di perdere solo sei punti da Corinne Suter, sua inseguitrice nella classifica della coppa del mondo di specialità oltre che di sorpassare Federica Brignone (solo 17ª) nella classifica generale alle spalle di Shiffrin e Vlhova.

Goggia si è comunque detta soddisfatta della propria performance nonostante il primo mancato successo in disceda da oltre un anno: “Il ginocchio è in recupero, ma penso ci vorrà un mese e mezzo prima di sentirmi bene. È un periodo di tempo in cui devo lavorare bene, sono a metà del processo di guarigione. So di essere indietro rispetto a Corinne, ma tengo molto alla coppa di specialità”.

“Non mi è mai capitato di saltare così tante porte in prova, ma oggi è una giornata che mi insegna a perdere. Era da dicembre 2020 che ero imbattuta in Coppa del Mondo e sapevo che questo giorno sarebbe dovuto arrivare. Comunque sono contenta di questa giornata” ha concluso Goggia.

OMNISPORT