Cremonese, Chiriches obiettivo per la difesa

25-06-2022

La Cremonese punta a rinforzare la rosa per poter lottare per la salvezza per il prossimo campionato e per farsi trovare pronta alla prima stagionale contro la Fiorentina. Dopo aver pressato l’Inter per arrivare a Ionut Radu, Ariedo Braida e la dirigenza grigiorossa avrebbero messo un nuovo nome nella lista di mercato dei lombardi.

Si tratta di Vlad Chiriches, difensore in uscita dal Sassuolo dopo il rientro di Erlic dallo Spezia. Il rumeno, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, piace tanto ai grigiorossi che nei prossimi giorni proveranno ad avviare i contatti con i neroverdi.

