Cremonese, Ciofani traccia la strada: "La salvezza non è un'utopia"

L'esperto attaccante grigiorosso ha parlato, alla Gazzetta dello Sport, dell'emozionante prima vittoria in campionato contro la Roma in attesa del match col Sassuolo

06-03-2023 10:46

“Ho percepito la grande gioia di Cremona dopo il mio rigore trasformato contro la Roma, valso il 2-1 e la nostra prima vittoria stagionale. È il risultato del nostro percorso di crescita, abbiamo cambiato tanto e ci serviva del tempo. La salvezza per noi non è un’utopia, proviamo a viverlo come un sogno a partire dalla gara col Sassuolo. L’augurio è che la partita con la Roma sia stata quella della svolta”

Suona la carica Daniel Ciofani: l’esperto attaccante della Cremonese, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha tracciato la strada per risalire la china in ottica salvezza. Non sarà affatto facile per la formazione di Davide Ballardini, impegnata oggi, alle 18,30, al Mapei Stadium contro il Sassuolo, ma il primo successo stagionale arrivato una settimana fa allo “Zini” contro le formazione di José Mourinho (ieri vittoriosa contro la Juventus), costituisce un ottimo punto di partenza.