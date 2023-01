Cremonese: Genoa su Quagliata, ma piace anche in Turchia

26-01-2023 14:33

Nonostante la stagione fin qui non certo esaltante per la Cremonese, relegata all’ultimo posto e senza nemmeno una vittoria all’attivo in questa Serie A, Giacomo Quagliata ha mantenuto alto il livello delle prestazioni. Il terzino sinistro classe 2000 ex Heracles Almelo è infatti appetito da diverse squadre.

Quella più convinta è certamente il Genoa di Alberto Gilardino, che ha allenato proprio Quagliata nella prima parte della stagione 2019-2020 in Serie C girone A alla Pro Vercelli, prima del trasferimento a gennaio nel club olandese. Su Quagliata, tuttavia, si sono registrati anche sondaggi da Istanbul e più precisamente da Fenerbahçee Besiktas. Lo riporta Tuttomercatoweb.

