28-07-2022

Okereke in arrivo, Dessers in trattativa ma c’è fiducia. La Cremonese punta forte a rafforzare il proprio attacco, ma nella mente della dirigenza grigiorossa non c’è solamente il reparto avanzato. Gli ultimi nomi accostati ai lombardi arrivano proprio per il centrocampo e la difesa, che potrebbero occupare quegli slot lasciati ancora liberi per completare una rosa che sta sempre più prendendo forma.

La Cremonese punta forte a Jorman Campuzano e Cenk Ozkacar. Il primo, centrocampista colombiano classe 1996, è da tre stagioni in forza al Boca Juniors ed è tra i candidati ad occupare il posto in mediana in grigiorosso. La concorrenza però è spietata e sulle tracce di Campuzano ci sono anche Monza ed Hellas Verona, che vorrebbero assicurarsi le prestazioni del centrocampista il prima possibile. Maggiore fiducia per la chiusura dell’affare Ozkacar, difensore turco del Lione classe 2000, ma che con i francesi non ha mai giocato: la scorsa stagione ha giocato in prestito con la formazione belga dell’OH Leuven e l’affare sembrerebbe in chiusura su una cifra che oscilla tra i 3 e i 4 milioni di euro.

