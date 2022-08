31-08-2022 12:30

Vortice di nomi per il mercato della Cremonese. L’inizio di stagione dei grigiorossi di Alvini continua ad essere nero, ma seppur il conto dei punti dica zero i lombardi hanno fatto vedere ottime cose sul piano del gioco. Nonostante ciò per puntare a una storica salvezza servono ancora rinforzi, sia in attacco che a centrocampo.

Per il reparto avanzato è vicinissimo l’innesto di Jack Hendry, attaccante scozzese classe 1995 finito ai margini del progetto Club Brugge. Si parla di un accordo per un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, aggiungendo ulteriori alternative per Alvini. Per il centrocampo la situazione è ancora in divenire: Onana del Bordeaux è saltato (rimarrà a giocare in Francia), mentre i nomi caldi restano Nicolò Fagioli e Njegos Petrovic, con il primo più lontano dopo le parole di Allegri nell’ultima conferenza stampa della Juventus. Sul serbo le impressioni sembrano maggiormente positive e i contatti con il Granada vanno avanti già da qualche giorno.

