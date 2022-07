08-07-2022 10:15

Ore di intenso lavoro in casa Cremonese, tra consultazioni di mercato e un attento studio per pescare talenti in prestito tra le varie formazioni di Serie A. Dopo aver chiuso nelle scorse giornate Ndiaye dalla Roma Ariedo Braida valuta il prossimo indiziato a vestire la maglia grigiorossa direttamente dalla storica “ex”, ovvero il Milan.

L’ultimo nome caldo è quello del classe 1999 Frank Tsadjout, professione attaccante, nato a Perugia e cresciuto nelle giovanili rossonere dal 2015. Dopo tutta la dovuta gavetta a Milanello il calciatore italo-camerunense ha girato l’Italia e l’Europa in prestito, vestendo le casacche di Charleroi (in Belgio), Cittadella e nell’ultima stagione Pordenone (fino a gennaio) e Ascoli (fino a giugno), riuscendo a totalizzare 5 reti nella serie cadetta in un complessivo di 32 partite comprese di playoff. Un buon bagaglio di esperienza per l’attaccante ventiduenne, che potrebbe esordire in Serie A direttamente con la maglia della Cremonese.

