Crespo lascia il San Paolo: addio di comune accordo

E’ durata otto mesi l’avventura di Hernan Crespo da allenatore del San Paolo. L’allenatore argentino, alla quinta esperienza, ha infatti lasciato il club brasiliano nella giornata di mercoledì, dopo aver vinto il Campionato Paulista nel corso dell’anno.

Non si tratta di un esonero, ma di una decisione di comune accordo che il San Paolo ci tiene ad evidenziare nel comunicato di addio. Crespo era stato ingaggiato a inizio 2021 dopo aver vinto la Copa Sudamericana con gli argentini del Defensa y Justicia.

Dopo la Primavera del Parma, il Modena, il Banfield e il Defensa, si conclude l’esperienza brasiliana:

“ll São Paulo Futebol Clube informa che Hernán Crespo lascia il comando tecnico della squadra questo mercoledì. La decisione è stata presa di comune accordo dopo un colloquio tra l’allenatore e il direttivo del Tricolore.

Lasciano anche il club Juan Branda (assistente allenatore), Alejandro Kohan e Gustavo Sato (preparatori atletici), Gustavo Nepote (allenatore dei portieri) e Tobías Kohan (analista delle prestazioni), che sono arrivati al San Paolo insieme all’allenatore.

La società ringrazia i professionisti per il lavoro e la dedizione dimostrati durante tutto il periodo in cui hanno difeso i nostri colori e per aver vinto il titolo di Stato, un trionfo che non si raggiungeva dal 2005. Immediatamente, il Club aprirà un processo di ricerca nel mercato da parte del nuovo allenatore”.

Crespo aveva vinto solamente una gara nelle ultime dieci, perdendo due incontri e pareggiando sette, di cui cinque consecutivi tra settembre ed ottobre. Possibile stop per un po’ di tempo, per poi tornare in pista. Del resto, dopo due trofei vinti, il suo nome comincia ad essere preso in considerazione da club sempre più importanti.

OMNISPORT | 13-10-2021 22:57