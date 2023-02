Criscito: “Al Genoa non posso dire di no, qui per chiudere un cerchio”

Il difensore campano racconta a Dazn Talks come è arrivato il suo ultimo sbarco in Liguria: dall’idea di appendere gli scarpini al chiodo a quella telefonata che ha cambiato tutto.

03-02-2023 19:13

Mimmo Criscito – Genoa, parte…quinta. Il numero quattro rossoblù ha detto sì a dicembre, e per l’ennesima volta, a quella squadra che lo ha cresciuto e con cui ha vissuto mille emozioni.

A spiegare come è andata è lo stesso giocatore ai microfoni di Dazn: “Dopo l’esperienza canadese, a 36 anni, sono rientrato in Italia convinto di aver chiuso con il calcio, ed invece un giorno squilla il telefono e cambia tutto”. E prosegue: “Al Genoa non si può dire di no, quando mi è stato chiesto di tornare ho pensato che il calcio mi stesse dando una nuova opportunità, non poteva finire come è finita l’ultima volta, c’è un cerchio da chiudere in maniera diversa, l’ho colta al volo, è il decimo anno in prima squadra con questa maglia”.

Infine: “La serie B è un campionato difficile, ci sono tanti giocatori forti in diverse squadre, ma sono certo che in un modo o nell’altro ce la faremo a raggiungere il nostro obiettivo”.