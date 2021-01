Crisi Roma, tensione dopo il confronto tra la squadra e Fonseca

Cinque anni dopo la sconfitta ai rigori negli ottavi di Coppa Italia, lo Spezia è stato ancora fatale alla Roma nella stessa competizione.

Le differenze riguardano il fatto che all’epoca gli Aquilotti militavano in Serie B e, per il momento, il fatto che un lustro fa il ko costò la panchina all’allora allenatore giallorosso Rudi Garcia.

Paulo Fonseca è invece rimasto in sella, almeno per il momento, ma il clima attorno al tecnico portoghese si è fatto pesante dato che il rovescio in Coppa è arrivato quattro giorni dopo la resa nel derby di campionato contro la Lazio.

L’ex tecnico dello Shakhtar si giocherà molto nell’ultima di andata contro, ma le inquietudini della proprietà hanno già portato a due esoneri, quello del Ceo Zubiria e del team manager Gianluca Gombar, che hanno pagato per tutti la clamorosa gaffe del sesto cambio effettuato nell’ottavo di Coppa Italia.

Quello delle due teste saltate è stato il tema forte nel confronto avuto tra squadra e allenatore prima dell’allenamento di giovedì a Trigoria.

Secondo quanto trapela alcuni leader dello spogliatoio come Edin Dzeko e Lorenzo Pellegrini avrebbero chiesto il reintegro del dirigente, a favore del quale, come riporta ilcorrieredellosport.it, si è era speso già mercoledì sera via Instagram Pau Lopez con un messaggio molto chiaro: “Nessuno farà meglio di te”.

In attesa di eventuali decisioni della dirigenza in merito, il confronto avrebbe avuto toni piuttosto aspri. La posizione di Fonseca resta in bilico, i nomi per una sua eventuale sostituzione si susseguono. Quelli di Walter Mazzarri e Luciano Spalletti sarebbero solo traghettatori, mentre in caso di avvio immediato di un nuovo ciclo le opzioni sarebbero quelle di Max Allegri e Maurizio Sarri o di Leo Jardim, portoghese ex Monaco.

Sullo sfondo la suggestione Daniele De Rossi, che dovrebbe però essere affiancato da un allenatore con il patentino, avendo il campione del mondo 2006 appena iniziato il corso per la qualifica Uefa A.



OMNISPORT | 21-01-2021 20:26