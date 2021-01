Roma, Fonseca rischia: su di lui le ombre di Allegri e Sarri

Quello che è successo nel match di Coppa Italia di ieri sera, all ‘Olimpico e alla Roma, con tanto di sconfitta sul campo e vittoria a tavolino contro lo Spezia a causa del sesto cambio non può che avere conseguenze sul club e soprattutto sul tecnico giallorosso Fonseca.

Prestazione negativa e panchina di Paulo Fonseca che traballa dopo l’uscita o meglio la debacle con il mancato raggiungimento degli ottavi di finale contro uno Spezia in campo con le “riserve”.

Una notte sì da dimenticare ma che sarà da monito per la società che ora sta valutando se proseguire o meno con l’allenatore. Alleggiano le ombre di Maurizio Sarri, ma anche di Massimiliano Allegri (spesso al centro delle voci di mercato) e dell’ex Luciano Spalletti.

In queste ore la dirigenza non si è espressa e almeno pubblicamente non è stato messo in dubbio il futuro e la guida dell’alleanatore. Fonseca comuqnue non ha mai convinto al 100% ecco perché con la “scusa” Coppa Italia potrebbe arrivare una svolta.

Al termine del match l’allenatore si è detto tranquillo: ” Quando perdiamo sono sempre in discussione” , ma si sa, sono dichiarazioni di circostanza.

Secondo “Il Messaggero”, il nome più accreditato è quello di Spalletti che già ha avuto modo, in passato di conoscere l’ambiente. Per altri, invece, Allegri potrebbe essere la migliore soluzione ma le voci di mercato bianconere sostengono che il tecnico potrebbe essere anche richiamato alla Juve visto i risultati di Pirlo diventato, osservato speciale.

Non dispiacerebbe anche Sarri che non allena dall’ultimo incarico alla Juventus.

Insomma che abbia inizio il valzer degli allenatori.

OMNISPORT | 20-01-2021 14:20