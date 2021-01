Roma, Fonseca: "Errore sesto cambio? Ne discuteremo"

Al termine del match contro lo Spezia, l’allenatore della Roma Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta per 2-4. Sull’errore dei cambi che può costare la sconfitta a tavolino: “Abbiamo tempo per discuterne internamente”.

Serviva una reazione dopo il derby e invece due gol subiti al via in poco tempo: “Abbiamo avuto un inizio difficile. Dopo la squadra ha reagito e giocato bene. Abbiamo sbagliato tanti gol, poi con due giocatori in meno è stata dura”.

La situazione non è facile: “E’ un momento difficile, volevamo andare avanti in Coppa Italia. Non mi posso lamentare dei miei, ora dobbiamo concentrarci sul campionato”.

C’è aria di esonero: “Io sono in discussione dal primo giorno, specialmente quando non vinco. In campionato siamo nella posizione che vogliamo. Siamo fiduciosi. Mercato? Stiamo lavorando tutti insieme”.

OMNISPORT | 20-01-2021 08:31