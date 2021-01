Roma-Spezia, la felicità di Vincenzo Italiano

Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, parla ai microfoni della stampa dopo la bellissima vittoria della sua squadra contro la Roma di Paulo Fonseca.

Queste le sue parole:

“Sono partite dove bisogna dare spazio a chi ha giocato meno. Oggi tutti hanno dimostrato di poter ottenere qualsiasi cosa, pur soffrendo tanto. Abbiamo sfruttato la doppia superiorità numerica e vinto la partita. Abbiamo vissuto un periodo non bello per i risultati, siamo stati confortati dalle prestazioni e non abbiamo mai mollato. La nostra mentalità è questa, creando molto e difendendo in maniera compatta. Lo abbiamo dimostrato contro Napoli, Torino, Sampdoria e ora la Roma. Ci godiamo questo periodo positivo”.

Poi un elogio al match winner di oggi, Riccardo Saponara:

“Complimenti a lui. Quando lo abbiamo contattato, ci ha espresso la sua preferenza di giocare in quella posizione. Abbiamo bisogno di lui e lo sfrutteremo in quella zona”.

In ultimo una chiusa sulla sostituzione inn più effettuata dalla Roma, che comunque avrebbe comportato la sconfitta a tavolino per i giallorossi:

“Sentivo parlare in panchina di questa cosa, non me ne ero accorto. C’è stato un errore, avremmo comunque vinto”.

OMNISPORT | 20-01-2021 00:24