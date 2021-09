Cristiano Ronaldo batte Messi anche in una speciale classifica

Da ormai 15 anni a questa parte, ogni genere di classifica calcistica è dominata da due mostri sacri: Cristiano Ronaldo e Leo Messi, Messi o Ronaldo. Il fenomeno di Madeira e la Pulga argentina si scambiano ripetutamente i ruoli di primo e secondo, alternandosi nei titoli di capocannoniere, Pallone d’Oro, Scarpa d’Oro, FIFA Best Player, Pichichi e così via. Nella giornata di oggi, il nuovo giocatore del Manchester United ha di nuovo superato la sua controparte del PSG in un’altra speciale classifica che viene redatta ogni anno: quella dei giocatori più pagati al mondo, stilata dall’autorevole rivista statunitense Forbes.

Nell’edizione 2020 di questa prestigiosa lista, infatti, era stato Leo Messi a risultare in testa, mentre quest’anno tocca a CR7 prendersi la vetta di giocatore più pagato. La classifica, calcolata al lordo delle tasse, tiene conto della somma di stipendio lordo (con bonus) e sponsorizzazioni. In totale, i dieci calciatori in vetta raggiungono la cifra faraonica di 585 milioni di dollari lordi di guadagno. Ma come viene stilata la classifica? È lo stesso Forbes a specificarlo: “abbiamo parlato con club, agenti, sponsor e esperti mondiali. Tutti i numeri sono convertiti in dollari americani usando gli attuali tassi di cambio, e includono il salario al lordo delle tasse, bonus e sponsorizzazioni. Le spese per i cartellini sono invece escluse”.

Ma andiamo a vedere nello specifico chi è presente in questa graduatoria compilata da Forbes. Come detto Cristiano Ronaldo domina dall’alto dei suoi 125 milioni di dollari, tra stipendio lordo (70 milioni) e sponsor (55), 15 in più dell’eterno rivale Leo Messi, trasferitosi in estate al PSG, che guadagna “appena” 110 milioni, di cui 75 di stipendio e 35 di sponsorizzazioni varie.

Sul gradino più basso del podio troviamo un’altra stella della formazione parigina, il brasiliano Neymar, detto O’Ney, coi suoi 95 milioni di dollari di guadagno in quest’anno (75 di stipendio e 20 di sponsor). Dopo questi primi tre, un abisso.

Da notare come il PSG domini questa speciale classifica, dove al 4° posto, lontanissimo dai primi, troviamo Kylian Mbappe con 43 milioni di dollari di introiti, divisi in 28 milioni di ingaggio e 15 di sponsor (lo troveremo anche sulla copertina del nuovo FIFA 22). Quinto l’egiziano del Liverpool Momo Salah con 41 milioni lordi, di cui 25 di stipendio e 16 di sponsorizzazioni, molti dei quali anche nel continente africano dove è una vera superstar.

Sesto il vincitore della Scarpa d’oro 2020/2021 Robert Lewandowski coi suoi 35 milioni lordi, settimo l’ex leggenda del Barcellona Don Andres Iniesta, che sta svernando in Giappone e guadagna 35 milioni di dollari in totale.

Chiudono la classifica il “Polpo” Pogba con 34 milioni e due giocatori del Real Madrid, Gareth Bale con 32 milioni ed Eden Hazard con 29 milioni di dollari tra stipendio (26 milioni) e sponsor (3 milioni).

OMNISPORT | 22-09-2021 17:52