Cristiano Ronaldo e Georgina, fuga in zona arancione: le indagini

L’ingenua pubblicazione di contenuti sui social ha spogliato di segretezza la fuga d’amore a due di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, rei di aver violato a quanto pare la zona arancione.

La vacanza d’amore a due di Cristiano Ronaldo e Georgina

La polemica è esplosa, per ricostruire i fatti noti, dopo la diffusione di un video (irreperibile dopo l’esplosione delle critiche) che ritrae Cristiano Ronaldo e Georgina sorridenti su una motoslitta. Una breve vacanze sulle nevi di Courmayeur tra martedì e mercoledì – riferiscono diverse testate – per festeggiare il 27esimo compleanno della compagna del campione portoghese della Juventus. Una vacanza fuori regione (la cittadina si trova in Valle d’Aosta) complice la mancata convocazione per la partita di Coppa Italia contro la Spal, vinta mercoledì sera dai bianconeri 4 a 0.

Accertamenti da parte dei carabinieri, scoppia il caso Ronaldo-Georgina

Sul caso i carabinieri della stazione di Courmayeur hanno avviato degli accertamenti. Se infatti la coppia avesse effettivamente attraversato il confine tra il Piemonte e la Valle d’Aosta sarebbe prevista una sanzione, da 400 a 1.000 euro, per la violazione della normativa anti Covid vigente.

Tra le due regioni, in zona arancione, vige il divieto di varcare i confini, se non per specifiche eccezioni, come ad esempio lo spostamento verso seconde case purché con atto di proprietà o contratto d’affitto antecedente al 14 gennaio o per motivi di lavoro.

Non si tratta di seconde case: l’ipotesi di un soggiorno in un albergo di lusso

“Per quanto so io non ha seconde case a Courmayeur, poi se ne ha affittata una per un periodo lungo non lo so”, ha detto all’ANSA il sindaco, Roberto Rota. E in effetti anche il video e gli scatti suggeriscono l’ipotesi del soggiorno in un albergo di lusso. La località ai piedi del Monte Bianco è stata frequentata in passato da Georgina in compagnia dei figli.

Polemiche e precedenti: CR7 al centro delle critiche per la violazione delle regole

Inevitabili le polemiche e l’indignazione espressa sui social da persone comuni e no solo per quanto accaduto. Inoltre il precedente del rientro in Italia dopo essere risultato positivo al Covid nell’ottobre scorso con annessa polemica con il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, si somma a questo nuovo, sconcertante episodio con al centro il giocatore.

VIRGILIO SPORT | 29-01-2021 09:51