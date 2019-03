Cristiano Ronaldo: ecco le tappe del recupero. E Agnelli frena

Conto alla rovescia per Cristiano Ronaldo, che punta a recuperare dal suo infortunio ai flessori in tempo per l'andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax, in programma il 10 aprile, ma senza prendersi rischi.

CR7 sicuramente salterà le prossime tre partite di campionato contro l'Empoli, il Cagliari e il Milan, e proverà ad esserci contro gli olandesi, ma senza forzare. La strada è indicata dallo stesso presidente della Juventus Andrea Agnelli: "La nostra fortuna è quella di poter contare su 25 giocatori di qualità. Ovviamente avere lui in campo ci da un senso di sicurezza in più ma per infortuni muscolari bisogna stare attenti e rischiare potrebbe significare compromettere il futuro. Meglio tutelare i prossimi due mesi e mezzo che una partita", ha detto a margine di un evento.

Il programma di recupero prevede, oltre alla fisioterapia, lavoro in vasca, massaggi e tecarterapia. Ronaldo farà delle sedute in piscina per non perdere il tono muscolare, in vasche riscaldate a una temperatura superiore rispetto a una normale piscina. Poi sarà sottoposto a massaggi manuali per rendere le cicatrici meno fibrotiche ed evitare che possano dare problemi. Per quanto riguarda la tecarterapia, l'obiettivo è quello di ridurre di tempi di recupero, favorendo la vasodilatazione a livello dei vasi sanguigni e linfatici e determinando un maggiore afflusso di sangue.

Intanto sono arrivate conferme sulla visita di Ronaldo a Barcellona prima di rientrare a Torino: il giocatore si sarebbe sottoposto a un controllo presso la clinica Corachan, all'avanguardia nella medicina per la rigenerazione del tessuto muscolare attraverso una terapia cellulare, che può ridurre i tempi di recupero del 30-50%. Secondo il Corriere dello Sport, non è escluso che l'asso portoghese possa fare un altro blitz a Barcellona nei prossimi giorni.

