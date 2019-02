Cristiano Ronaldo, il drammatico annuncio della mamma

La mamma di Cristiano Ronaldo ha di nuovo un tumore. Ad annunciarlo è la stessa Maria Dolores Aveiro, che nel 2007 era già stata operata per un cancro e aveva superato la malattia.

"Sono stata operata all'altro seno a Madrid, ho fatto la radioterapia e sto lottando per la mia vita", sono le sue parole in un'intervista ai media del suo Paese. Nel 2007 Ronaldo donò circa 100mila euro all'ospedale che aveva in cura sua madre dopo la prima operazione, e che l'aveva aiutata a superare la malattia.

Maria Dolores, un punto fermo della vita Ronaldo, ha commentato così le accuse di stupro nei confronti del figlio da parte dell'ex modella Kathryn Mayorga. "Ho fiducia in mio figlio riguardo quello che è accaduto. Quando è andata lì non è stato certo per giocare a carte. Era lì per fare qualcosa. So chi è mio figlio, ma non voglio più parlarne"

E' un momento complicato in famiglia anche per la fidanzata di Ronaldo, Georgina Rodriguez, che dopo la morte del padre non si è ancora ripresa: "Questo è il momento più difficile che abbia mai vissuto. Sono distrutta, ma Cristiano si sta prendendo cura di me in questi momenti di tristezza. Se mi ha chiesto di sposarlo? Ancora no, ma mi piacerebbe molto".

SPORTAL.IT | 08-02-2019 20:40