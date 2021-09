Cristiano Ronaldo, Juventus già dimenticata: "Sono a casa"

Dopo la parentesi delle nazionali si torna a respirare profumo di campionato. E questo, per quanto riguarda Cristiano Ronaldo, significa che la sua seconda vita sportiva al Manchester United è pronta a cominciare. E CR7, tornato per la prima volta a Old Trafford indossando nuovamente la casacca dei Red Devils, sembra ormai essersi definitivamente messo alle spalle l’esperienza alla Juventus.

“Pelle d’oca”, ha infatti scritto il Manchester United in un brevissimo filmato diffuso via social, in cui si vede Cristiano Ronaldo nuovamente con la maglia del suo vecchio, nuovo club mentre si gode gli spalti di Old Trafford. Deserti, ma pronti ad applaudirlo di nuovo. “Sono a casa“, le sue sole parole.

Poi però Cristiano Ronaldo ha anche parlato al sito ufficiale del Manchester United, facendo chiaramente capire che le sue aspettative per il ritorno in Premier League sono altissime. Ma anche che ormai Serie A, Italia e Juventus sono lontanissime dai suoi pensieri.

“Sono qui per vincere, non in vacanza – ha garantito CR7 -. Ho già indossato questa maglia molti anni fa, e vincere trofei importanti è stato fantastico. Ma se sono qui, è perché voglio vincere ancora. Io sono pronto, e anche i miei compagni lo sono. Voglio scendere in campo, non vedo l’ora”.

E Cristiano Ronaldo, dopo il tumultuoso quanto rocambolesco addio alla Juventus, si vede ora al Manchester United in un progetto a lungo raggio. “Per me è una buona occasione, ma lo è anche per il club e per i tifosi. Vogliamo fare un passo avanti. Sono pronto, e convinto che nei prossimi 3-4 anni succederà qualcosa di importante”, ha concluso l’attaccante lusitano.

OMNISPORT | 09-09-2021 20:46