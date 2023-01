22-01-2023 21:14

Debutto con vittoria ma senza gol per Cristiano Ronaldo con la maglia dell’Al-Nassr. L’ex attaccante di Real, Juventus e Manchester United non ha brillato nella partita contro l’Al Ettifaq, vinta per 1-0 dall’Al Nassr grazie al gol di Talisca.

Sugli spalti tutto esaurito, ma per CR7 appena un tiro in porta e solo qualche timido spunto: la squadra di Rudi Garcia ha comunque conquistato i tre punti, che le permettono di portarsi in vetta al campionato saudita con una partita da recuperare.