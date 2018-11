Cristiano Ronaldo paragonato a Pelé: "E' il più grande"

Cristiano Ronaldo continua a infrangere record su record alla sua stagione d'esordio in serie A. La Juventus trascinata da CR7 vola e c'è chi addirittura accosta il campione portoghese al re assoluto del calcio, Pelé.

Alessandro Costacurta ha scatenato il dibattito dopo le sue parole ai microfoni di Sky: "Cristiano Ronaldo si sta avvicinando sempre di più a Pelè. Guardando i gol che continuano a passare di Ronaldo, mi sono andato a rivedere tutta la storia di Pelè. Quando lui saltava, saltava sempre qualche centimetro in più dell'avversario, anche se più basso, andava sempre più veloce del marcatore, anche se questi era più veloce, faceva dei giochini per ubriacare esaltare l'uomo non solo grazie alla velocità ma anche con la tecnica. Pelé, quindi, oltre alla tecnica aveva l'atletismo. Queste due cose avvicinano Cristiano Ronaldo a O'Rey".

In rete si è già scatenata la discussione sull'effettiva grandezza di Ronaldo, nei giorni scorsi anche il neo direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici si era sbilanciato: "Si sta parlando del giocatore più forte del mondo e, credo, del più importante nella storia del calcio, quindi non ci sono dubbi sul fatto che meriterebbe di vincere il Pallone d’Oro. Mi sembra strano che un giocatore che ha segnato 15 gol in un’edizione di Champions League, tra cui molti decisivi, di pregevole fattura, e noi ne sappiamo qualcosa, rischi di non vincerlo. Comunque lui è sempre sereno".

Proprio di Ronaldo aveva parlato in estate lo stesso Pelé, che aveva augurato buona fortuna al cinque volte Pallone d'Oro in vista del suo passaggio alla Juventus.

"Buona fortuna Cristiano per la tua prima partita con la Juventus. Se le cose fossero andate in maniera diversa, anch'io avrei giocato per la Vecchia Signora. Durante una cena nel 1961, il proprietario della Fiat offrì al presidente del Santos un milione di dollari per acquistarmi! Ma io ho giocato soltanto con queste strisce addosso", conclude Pelé riferendosi alla maglia del Santos.

SPORTAL.IT | 26-11-2018 10:25