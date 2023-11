Furia Ronaldo: chiede sostituzione arbitro dopo un abbaglio mentre dagli spalti inneggiano Messi

Cr7 ha zittito i tifosi nel corso della gara, dopo alcuni cori in favore di Messi: tanto nervosismo alimentato anche da una clamorosa svista del Var

01-11-2023 11:25

“Ci siamo stimolati a vicenda” – più volte Ronaldo ha espresso parole d’elogio sulla rivalità con Messi. Anche l’argentino ha ricambiato. Ma nelle ultime ore, l’ottavo pallone d’oro vinto dalla pulce è finito sulle prime pagine dell’Arabia e non solo. Il motivo? Tre faccine sorridenti pubblicate dal portoghese sotto un post Instagram contro l’assegnazione del premio. Ironia o verità? Questo non lo sapremo mai. Ma nelle ultime ore anche in campo CR7 ha alzato la voce. Anzi ha cercato di zittire quella dei tifosi, che stavano intonando cori per la pulce. Un nervosismo nato anche da una clamorosa svista arbitrale.

Ronaldo contro l’arbitro: cosa è successo?

Ronaldo è andato su tutte le furie per un gol annullato dall’arbitro nel corso del match di King Cup tra l’Al Nassr e l’Al-Ettifaq. Nel recupero del primo tempo il Var ha sanzionato un fuorigioco del portoghese a centro area nello sviluppo dell’azione che ha portato alla rete di Talisca. In campo nessuno aveva sbandierato e il direttore di gara, prima dell’intervento della tecnologia, aveva convalidato l’1-0 della squadra di Cr7. E aveva fatto bene perché Cristiano era in posizione regolare.

E allora cosa è successo? Al monitor hanno confuso le maglie. Un abbaglio che poteva costare caro e che ha scatenato l’ex Juve, che addirittura avrebbe chiesto anche la sostituzione dell’arbitro. Alla fine i gialloblu sono riusciti a vincere ai supplementari grazie alla firma di Mané. Ma in caso di sconfitta sarebbe esploso un “caso di Stato”.

I tifosi omaggiano Messi, Ronaldo li zittisce

Cantare ripetutamente “Messi, Messi” è sicuramente un’arma di distrazione di massa. Ronaldo ha abboccato all’amo dei tifosi della squadra di Gerrard, che lo hanno indispettito per tanti minuti, fin quando non ha reagito. La stella dell’Al Nassr ha zittito lo stadio e ha risposto con il suo classico “calma, calma”.

In campo i due fuoriclasse si sono sempre rispettati, ma l’ottavo pallone d’oro vinto dall’ex Barcellona, sembra sia rimasto indigesto al portoghese. E la risposta sotto un post Instagram aveva già alimentato questo sospetto.

Pallone d’oro a Messi, Ronaldo ride

Il giornalista Tomás Roncero ha commentato così l’assegnazione del Pallone d’Oro: “Quello che sapevamo già è successo: hanno dato un altro Pallone d’Oro a Messi. È andato a ritirarsi a Miami, ma sembrava essersi già ritirato al PSG per preparare il Mondiale. Ha vinto il Mondiale, sì, beh, ma con 6 rigori. Il Mondiale è stato 10 mesi fa, ora siamo a novembre. Messi ha 8 Palloni d’Oro: bene, dovrebbe averne 5. Ha il Pallone d’Oro di Iniesta e Xavi, Lewandowski che ha vinto 6 trofei in una stagione, Haaland che è stato il capocannoniere di tutto”. Ronaldo ha messo un like e ha commentato le emoji che ridono. Sorriso sarcastico contro l’analisi del giornalista o altro? La reazione dopo i cori dei tifosi forse ha dato una risposta.