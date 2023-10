Messi Pallone d’Oro: polemico anche Cristiano Ronaldo, attacco al rivale via emoji

Nessuna dichiarazione ufficiale dal portoghese, ma le faccine inserite in un commento al post di un giornalista di As su Instagram fanno capire che non ha preso bene la vittoria dell’argentino

31-10-2023 16:28

Cristiano Ronaldo non ha ancora detto la sua sulla vittoria dell’ottavo Pallone d’Oro da parte di Leo Messi, rivale che ha ormai surclassato il portoghese nell’albo d’oro del premio: tuttavia gli emoji utilizzati da CR7 per commentare il post di un giornalista di As sull’argomento fanno pensare che il portoghese non abbia preso bene la vittoria dell’argentino.

Pallone d’Oro, Messi batte Ronaldo 8-5

Leo Messi batte Cristiano Ronaldo otto a cinque: la discussione su chi sia stato il più grande tra i due fuoriclasse nel punto più alto della loro carriera andrà avanti per sempre, ma al momento l’argentino domina il confronto in quanto a vittorie del Pallone d’Oro. L’ultimo trionfo dell’argentino è arrivato ieri sera: Ronaldo non ha ancora fornito dichiarazioni ufficiali sul successo del rivale storico, tuttavia su Instagram s’è lasciato andare a un commento polemico.

Pallone d’Oro, il post contro Messi e la reazione di Ronaldo

Un commento tramite emoji di Ronaldo al post su Instagram del giornalista di As Tomas Roncero fa pensare che CR7 non abbia preso affatto bene l’assegnazione dell’ottavo Pallone d’Oro a Messi. “Quello che tutti sapevano sarebbe successo – scrive Roncero nel suo post – . Il Pallone d’Oro è stato consegnato di nuovo a Messi. Come omaggio alla sua carriera di giocatore va bene”.

Poi, però, il giornalista va all’attacco. “Si è ritirato qualche mese fa a Miami, ma sembrava già in pensione al Psg perché si stava solo preparando per la Coppa del Mondo. Ha vinto la Coppa del Mondo, sì, ma con sei calci di rigore a favore, record di sempre. La Coppa del Mondo era 10 mesi fa, non ricordo nemmeno più, siamo quasi a novembre e questo era il 2022”. “Otto è un numero che mi piace molto, mi ricorda la serata a Lisbona con il Bayern, con lui in campo”, conclude sarcasticamente Roncero in riferimento al celebre k.o. per 8-2 del Barcelona di Messi contro i tedeschi nel 2020.

Pallone d’Oro, Ronaldo e gli emoji polemici contro Messi

Tanti i commenti al pezzo di Roncero, tra questi spicca quello di Cristiano Ronaldo: quattro emoji che ridono fino alle lacrime. Il messaggio sembra chiaro: Ronaldo condivide in pieno il post polemico (e la chiusura sarcastica) del giornalista e come questi ritiene sbagliata l’assegnazione del Pallone d’Oro a Messi. Insomma anche se Ronaldo e Messi ormai hanno lasciato l’Europa e sono sempre più vicini alla fine delle loro carriere, la loro rivalità continua a essere più viva che mai.