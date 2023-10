Messi Pallone d’Oro, Matthaus in tackle: “Una farsa, meritava Haaland”

L’ex fuoriclasse dell’Inter critica duramente l’assegnazione del premio all’argentino: per il tedesco meritava il bomber norvegese del Manchester City, più continuo nella stagione

31-10-2023 12:55

Lothar Matthaus definisce “una farsa” l’assegnazione del Pallone d’Oro 2023 a Leo Messi: per l’ex fuoriclasse dell’Inter, a sua volta vincitore del prestigioso premio nel 1990, il trofeo sarebbe dovuto andare a Erling Haaland, più continuo nell’arco della stagione.

Pallone d’Oro, Matthaus critica la vittoria di Messi

“Una farsa”. Queste le parole scelte da Lothar Matthaus per commentare l’assegnazione del Pallone d’Oro a Leo Messi. L’ex fuoriclasse dell’Inter e della Germania campione del mondo a Italia ’90 ha polemizzato con l’organizzazione e i votanti nel corso di un’intervista a Sky Deutschland. A suo parere, il premio sarebbe dovuto andare a Erling Haaland, più continuo nell’arco della stagione con il Manchester City.

Pallone d’Oro, per Matthaus meritava Haaland

“Per tutto l’anno Haaland ha fatto meglio di Messi – ha dichiarato Matthaus alla tv tedesca – Questa vittoria è immeritata. È la dimostrazione che il Mondiale conta più di tutto”. Per l’ex nazionale tedesco i votanti avrebbero dovuto prendere in considerazione i successi del City. “Per me nessuno ha fatto meglio di Haaland, lui è stato il migliore degli ultimi 12 mesi – ha aggiunto Matthaus -. Ha vinto titoli importanti col City facendo record di gol. La votazione è una farsa, anche se sono da sempre un fan di Messi”.

Matthaus e il Pallone d’Oro del 1990

Matthaus, d’altra parte, è uno che se ne intende di Pallone d’Oro, avendo vinto il prestigioso premio fondato da France Football nel 1990, anno in cui conquistò la Coppa del Mondo con la Germania a Italia ’90.