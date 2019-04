Crosetti: Ad Amsterdam poteva finire come all'Heysel

Poteva trasformarsi in tragedia. Gli scontri tra i tifosi che hanno visto coinvolti juventini ed olandesi ad Amsterdam, oltre a scatenare le polemiche per le infelici frasi di Ilaria D’Amico a Sky e a portare al fermo di 120 tifosi della Vecchia Signora, hanno determinato un clima di terrore e paura prima, durante e dopo la partita. Diversi cronisti inviati sul posto hanno filmato le scene di violenza ed arriva anche la cruda testimonianza di Maurizio Crosetti. Il giornalista di Repubblica, parlando a “Tutti Convocati” su Radio 24 descrive una situazione da girone dantesco ed evoca ricordi terribili, quelli legati alla tragedia dell’Heysel quando nell’85, per la finale di Coppa Campioni tra Juventus e Liverpool, morirono 39 persone.

LA TESTIMONIANZA – Crosetti spiega: “Ieri ci siamo trovati in brutti momenti all’esterno dello stadio. Ieri sera era possibile fare qualsiasi cosa qui ad Amsterdam, gente ubriaca già dalla stazione della metro. Ho visto scene di ubriachezza, la memoria è tornata a Bruxelles“.

LA PARTITA – Poi Crosetti torna sulla gara e racconta come l’ha vista: La Juve mi è piaciuta in alcuni momenti, meno in altri. Non mi è piaciuta in una certa passività che si riscontra spesso in Champions, mi è sembrata una squadra di concezione vecchia rispetto all’Ajax. Non è mai stata padrona del gioco a parte l’azione del gol: ha incontrato semplicemente una squadra che gioca meglio di lei a calcio” . Poi il pronostico sul ritorno: “Partita comunque positiva dal punto di vista del risultato, credo che la Juve martedì soffrirà e passerà il turno, ma dovrà sudare. L’Ajax è una squadra con i brufoli, ma è una squadra che merita tanto futuro sperando che non vendano tutti, la Juve una squadra con le rughe. Bisogna capire quale pelle vincerà a Torino”.

SPORTEVAI | 11-04-2019 15:09