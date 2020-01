Crosetti prende in giro il bomber, i tifosi: “Diglielo in faccia”

Nel giorno dell’atteso esordio di Zlatan Ibrahimovic il Milan non è riuscito a tornare a vincere, non andando oltre lo zero a zero contro la Sampdoria. La prova dello svedese è stata osservata poi al microscopio dagli addetti ai lavori, la maggior parte dei quali concorda sul fatto che, pur non avendo lo spunto dei giorni migliori, Zlatan ha ancora le carte in regola per dare una mano ai rossoneri.

LO SFOTTO’. Tra giornalisti e opinionisti, però, c’è anche chi s’è soffermato sul look di Ibrahimovic, scatenando vistose polemiche sul web. Si tratta di Maurizio Crosetti, che in un tweet ha preso in giro l’acconciatura di Ibra. “Quand’ero piccolo, lo chignon l’avevano le femmine e non i calciatori”, ha scritto il giornalista di Repubblica: chiara l’allusione alla “coda” con cui Ibrahimovic è sceso in campo a San Siro.

Una frecciatina, quella di Crosetti, che non è piaciuta a molti tifosi, anche a quelli che tifano squadre diverse dal Milan. “Beh, prova a dirglielo a Ibra… sarei curioso… Magari ci fai fare due risate una volta tanto!”, commenta il follower Frank, invitando Crosetti a rivolgere questo tipo di critiche direttamente al calciatore svedese.

LE REAZIONI. “Se leggi il mondo dai capelli non è che sei cresciuto tanto”, replica invece Pinky, mentre Ernesto contesta la base della presa in giro da parte di Crosetti: “Il problema è innanzitutto sapere cosa sia lo chignon. Poi possiamo dibattere sul resto. Medievale”. Anche a Fabrybuh non è piaciuto il tono dello sfottò del giornalista: “Attenzione! Battuta omofoba e sessista del buon Crosetti”.

Ma c’è anche chi, in questa disputa, tiene per Crosetti: “Grande Maurizio! – scrive Matteo – Finora il tizio con lo chignon ha inciso meno di Torricelli e Montero nella storia juventina”. La maggioranza, però, prende le distanze dal giornalista. E c’è chi, come Tatella, ricorre allo sfottò di ritorno: “E fattelo anche te uno chignon, così magari dopo stai meglio!”.

SPORTEVAI | 07-01-2020 09:38