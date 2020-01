Cruciani spiegherà perché Sarri è un flop, polemica social

Il k.o. di Napoli ha rianimato il fronte degli juventini anti-Sarri, piuttosto numeroso sin da quando il tecnico toscano s’è seduto sulla panchina bianconera. Dai primi giorni, a dare parola a questa fazione dei tifosi è stato Giuseppe Cruciani, giornalista da sempre molto vicino alle cose di casa Juve, pur essendosi sempre dichiarato di fede laziale.

Sarri, che flop

Cruciani è tornato all’attacco di Sarri – ma anche della dirigenza – con un messaggio video diffuso sui social per annunciare la sua partecipazione a Eventibus, appuntamento organizzato dal sito Juventibus, in programma il 1 febbraio a Torino.

“Sabato ci vediamo – dice Cruciani nel video – vi spiegherò perché secondo me questa è la peggiore Juventus degli ultimi 9 anni. Sì lo so: è prima in classifica, in Champions League s’è qualificata con un grande girone, in Coppa Italia è ancora in corsa, però… Io ho il conforto del popolo, della gente comune, non degli analisti”. Cruciani poi introduce un suo amico juventino, Enzo, che conferma “è una squadra senza identità”. “Enzo è deluso – conclude Cruciani – e lo sono molti altri tifosi juventini”.

La replica dei tifosi

L’attacco di Cruciani scatena il dibattito su Twitter. “Esagerato! Che la Juve possa fare meglio è fuor di dubbio, ma di qui a dire che è la Juve peggiore degli ultimi 9 anni non lo trovo giusto – scrive Francesco – . Noi juventini siamo abituati troppo bene alle vittorie, basta una sconfitta per deprimerci. Occorre lavorare, lavorare e ancora lavorare”.

Anche Sarrentus – nickname che esprime bene la fiducia nell’attuale allenatore della Juve – non approva l’intervento di Cruciani: “Tra poco intervista a Yasser, tifoso direttamente dalla curva nord nerazzurra di Milano, sul perché debba ritornare Allegri e l’attuale tecnico esiliato nel deserto del Sahara. Siamo alle comiche”.

“Cruciani? È tifoso della Lazio!”, aggiunge Carr, domandandosi perché debba partecipare ad un evento della Juve. Marco, invece, attacca la “doppia fede” di Cruciani: “Da laziale giustamente la Juventus è il suo primo pensiero la mattina e l’ultimo la sera…”.

SPORTEVAI | 29-01-2020 09:00