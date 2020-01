Juventus ko, Cristiano Ronaldo furente nello spogliatoio

Cristiano Ronaldo furioso nello spogliatoio dopo la sconfitta della Juventus a Napoli. Secondo il retroscena riportato da Tuttosport, CR7 dopo il triplice fischio ha lasciato molto arrabbiato il campo, senza parlare con nessuno, e negli spogliatoi avrebbe mandato sguardi di fuoco a tutti, manifestando tutto il suo pessimo umore per quanto successo.

CR7 non perdona alla squadra l'approccio mentale alla sfida contro i campani, un problema indicato anche dallo stesso Maurizio Sarri in conferenza stampa: "Più che il tridente non ha funzionato la squadra nel suo complesso. Un ritardo quasi mentale, nella lettura delle varie situazioni. Dunque è difficile valutare l'atteggiamento dei singoli quando siamo mancati come collettivo. Come con la Lazio, anche qui abbiamo fatto una partita di scarsa energia mentale ed emotiva".

Alla Continassa è in programma martedì la ripresa degli allenamenti, dove Sarri terrà a rapporto la squadra per trovare rimedi.

Lo stesso mister toscano è finito sotto accusa da parte dei tifosi perché ancora non è riuscito a dare un gioco alla squadra a 6 mesi dal suo arrivo alla Continassa. La Juve è sembrata scarica a livello mentale, e non sono piaciute alcune sostituzioni, e il continuo impiego di Matuidi.

SPORTAL.IT | 28-01-2020 10:49