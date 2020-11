Crudeli rivela chi verrà dopo-Ibra, spunta anche erede Gattuso

Dal futuro centravanti del Milan alle mosse del Napoli sia per la squadra che per la panchina. Puntata ricca quella del Processo su 7Gold e il punto principale è legato al club rossonero. L’infortunio di Ibrahimovic ha accelerato la necessità di comprare un altro attaccante già a gennaio ma è chiaro che bisognerà pensare anche al futuro. Ibra potrà anche rinnovare per un’altra stagione, se il fisico glielo consentirà, ma non è eterno. E’ Tiziano Crudeli a rivelare le intenzioni di Maldini. Il cronista dal cuore milanista parla al Processo e lancia la bomba.

Per Crudeli il Milan cerca Icardi

Dice Crudeli: “Chi potrebbe arrivare a Milano? Si parla sempre della possibilità che Mauro Icardi possa lasciare il Psg e tornare in Italia. Questa volta però non sarà l’Inter la possibile destinazione dell’argentino. Wanda Nara, agente del calciatore, secondo le indiscrezioni che arrivano, starebbe spingendo per portare Mauro Icardi al Milan, sponda rossonera”.

Si sa che la coppia Icardi ha ancora casa a Milano e, come recentemente ha ribadito la showgirl, non c’è alcuna intenzione di venderla: “La moglie e procuratrice di Maurito è da sempre innamorata di Milano e sognerebbe di tornare in Italia. Vedremo se i discorsi potranno essere approfonditi nel corso dei prossimi mesi. Sarebbe uno scenario clamoroso per il Milan”.

Il Napoli starebbe pensando a De Zerbi

Intanto sono giorni caldissimi in casa Napoli. Gattuso, che dopo lo scontro con la squadra ha anche minacciato di andarsene, non ha ancora rinnovato con il Napoli e secondo Fabio Santini a fine stagione andrà via. L’esperto di mercato del quotidiano Libero dice al Processo su 7Gold: “Aurelio De Laurentiis, presidente del sodalizio campano, sta pensando a mister Roberto De Zerbi per il futuro”.

Con De Zerbi arriverebbe anche Boga in azzurro

Il modello-Sassuolo piace al patron azzurro e Santini conferma: “De Zerbi non sarebbe però l’unico tesserato del Sassuolo ad approdare in azzurro. De Laurentiis e Cristiano Giuntoli avrebbero individuato anche il rinforzo per la prossima stagione. Si tratta di Jeremie Boga, una delle punte di diamante degli emiliani”.

Poi si passa ai giocatori: “Il rinnovo del contratto di Ni