Crystal Palace: esonerato Patrick Vieira

Fatale all'allenatore francese la sconfitta di mercoledì contro il Brighton di De Zerbi. La squadra è 12esima in classifica

17-03-2023 14:39

Patrick Vieira non è più l’allenatore del Crystal Palace. Il centrocampista francese ha pagato la sconfitta di mercoledì scorso per 1-0 contro il Brighton di De Zerbi. La squadra è attualmente dodicesima in classifica con 27 punti in altrettante partite, a +3 sulla zona retrocessione. Domenica pomeriggio è in programma una partita proibitiva sul campo dell’Arsenal capolista. Una delle tante ex squadre di Vieira, che ha giocato anche in Italia con Milan, Juventus e Inter e che, da tecnico, è stato sulla panchina del New York City e del Nizza.